Омские энергетики получили благодарность Министра энергетики региона

24 Дек. 12:04 2019-12-26T20:40:45+03:00

Вадим Марыгин поздравил коллектив АО «ТГК-11» с профессиональным праздником и высоко оценил вклад компании в обеспечение бесперебойного энергоснабжения города, уют и комфорт в домах омичей.

Изменить размер текста: A A

В 2019 году АО «ТГК-11» добилось положительных результатов по многим направлениям деятельности. Производственные и финансовые показатели за отчётный период подтвердили верность выбранной стратегии развития.

АО «ТГК-11» входит в число самых ответственных и значимых налогоплательщиков региона. Поступления налоговых платежей в бюджет региона постоянно растут. За последние три года компания внесла в федеральный бюджет 2170 млн. рублей, в областной 1 603 млн.рублей.

Омские энергетики получили высокий индекс готовности к отопительному сезону 2019-2020 гг. Индексы готовности к отопительному периоду 2019-2020: ТЭЦ-3 = 1,0; ТЭЦ-4 = 0,98; ТЭЦ-5 = 1,0; АО «ТГК-11» = 0,99. На всех энергообьектах компании выполнялись ремонтные работы, реализовывались инвестиционные проекты по модернизации и техническому перевооружению оборудования, особое внимание уделялось экологическим мероприятиям.Более 3 млрд. рублей АО «ТГК-11» направила на инвестиции и ремонтную кампанию 2019 - 2020 гг.

В рамках реализации Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Омске, утвержденному заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеевым 28.12.2018 № 11013-П6 (далее Комплексный план г. Омска), реализация мероприятий которого направлена на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Омске, сформированы паспорта инвестиционных проектов «Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. №6 ТЭЦ-5 с установкой гибридного фильтра» и «Техническое перевооружение котлоагрегата ст.№7 ТЭЦ-4 с установкой гибридного фильтра». 20.02.2019 инвестиционный проект включен в инвестиционную программу АО «ТГК-11». Также по результатам технико-экономического обоснования по объектам: «Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №7 с установкой гибридного фильтра ТЭЦ-4», «Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата ст. №6 ТЭЦ-5 с установкой гибридного фильтра» осуществлена проработка вариантов возможных технологических воздействий на электрофильтры с целью исполнения мероприятий, предусмотренных комплексным планом по снижению выбросов в атмосферный воздух в г. Омске.

Текущий год для компании оказался знаковым на профессиональные достижения, что в очередной раз доказало высокий профессиональный уровень сотрудников АО «ТГК-11».

Энергетики АО «ТГК-11» стали лучшими рационализаторами в Группе Интер РАО, вошли в тройку призеров, особо отмеченных коллегами. Один из победителей конкурса Интер РАО –ведущий инженер по АСУП цеха ТАИ СП «ТЭЦ-3» Александр Александрович Сарпов, отмеченный по критерию «Максимальное количество утвержденных к реализации рационализаторских предложений», разработал 4 предложения по различным аспектам совершенствования системы автоматического управления (САУ) котлоагрегатов ТП-82 и корпоративного программного обеспечения «PVIZ» Омской ТЭЦ-3. Машинист паровых турбин 7 разряда СП «ТЭЦ-5» Денис Олегович Купин стал лучшим по критерию «Максимальный потенциальный эффект». Разработанный им проект по переводу дистиллята ОИУ-1 в схему основного конденсата принес компании потенциальный эффект в 257,8 млн руб.

В I Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший энергетик – 2019» от АО «ТГК-11» из 30 человек участников лучшими энергетиками признаны: Ярцев Станислав Александрович СП «ТЭЦ-4», Электромонтер по ремонту аппаратуры РЗА 5 разряда - занял1 место; Кишка Татьяна Анатольевна СП «ТЭЦ-5», лаборант химического анализа 4 разряда -1 место в номинации «Лучший лаборант химического анализа»; Алланиязова Мадина Манарбековна СП «ТЭЦ-3», лаборант химического анализа 4 разряда - 2 место в номинации «Лучший лаборант химического анализа»; Старичков Павел Валерьевич СП ТЭЦ-3 Цех ПГУ - 1 место в номинации «Машинист энергоблока»; Мильчаков Дмитрий Олегович СП ТЭЦ-3 Цех ТАИ Занял 2 место в номинации «Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций».

Команда СП «ТЭЦ-4» АО «ТГК-11» на Корпоративных соревнованияхпо профессиональному мастерству группы «Интер РАО» заняла I место. По результатам смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в сфере ГО и ЧС в рамках месячника гражданской обороны в категории «объекты экономики: предприятия и организации» АО «ТГК № 11» стала победителем и заняла первое место.

В рамках месячника гражданской обороны команда структурного подразделения ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 заняли в двух номинациях 3 места по городу Омску в смотре-конкурсе на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны.

Омские энергетики приняли участие в XVI Межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана. На выставке «Высокие технологии: возможность регионов России и Казахстана» АО «ТГК-11» представила один самых значимых экологических проектов региона – «Строительство очистных сооружений производительностью 6000 м3/сутки на Омской ТЭЦ-5».

Ключевые задачи на 2020 год – реализация Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Омске, утвержденному заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Гордеевым 28.12.2018 № 11013-П6, участие в программе модернизации тепловой генерации (КОММОД), повышение эффективности деятельности и эксплуатационной надёжности энергетического оборудования, цифровизация производственных процессов, внедрение экологичных «зеленых» технологий и неукоснительное соблюдение требований природоохранного законодательства.

«Энергия для жизни города» – не просто слоган компании, это ответственная энергетика, современные энергосберегающие технологии, которые позволяют значительно улучшить качество всех технологических процессов производственной деятельности, соблюсти все требования природоохранного законодательства, создать дополнительные энергетические ресурсы для развития промышленного потенциала региона и комфортных условий для его жителей.