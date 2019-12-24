2019-12-24T07:30:19+03:00
Общество

Итальянский ведущий «Поедем, поедим!» покатался в Омске на хаски

Федерико Арнальди снял в Сибири новый выпуск программы [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: Андрей БАРЫБИНФото: Андрей БАРЫБИН
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В минувшие выходные в Омск вместе со съемочной группой «Поедем, поедим!» приехал ее ведущий Федерико Арнальди. Этот актер и музыкант является в программе напарником англичанина Джона Уоррена.

– И как вы думаете, куда заехал Федерико? Конечно, к нам! – рассказали в Омской федерации ездового спорта. – Сняли тренировку ОмФЕС в естественной среде обитания. Если точнее, то на трассе лесопитомника. Федерико прокатился на упряжке двух пушистых спортсменов и испытал на трассе нарту Canada. Мы провели отличный зимний день на одной из любимых трасс. Вдоволь наобщались, отбегали дистанцию, поели ухи и с полным чувством удовлетворения разъехались по домам.

Судя по всему, этот выпуск программы «Поедем, поедим!» получится по-настоящему добрым и точно очень динамичным. Посмотреть его можно будет на канале НТВ 8 февраля.

Съемки программы Поедем. Поедим в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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