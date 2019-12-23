2019-12-23T10:01:32+03:00
Общество

Омичей ужаснуло, в каком состоянии находится могила Тимофея Белозерова

Любимому детскому поэту сегодня исполнилось бы 90 лет
Анна МИКУЛА
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Фото: Владимир КокинФото: Владимир Кокин
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Сегодня, 23 декабря, всеми любимому и прославившему наш город далеко за его пределами детскому поэту Тимофею Белозерову исполнилось бы 90 лет. Литератор прожил всего 56 лет, и после смерти ему поставили прекрасный бронзовый барельеф работы омского архитектора Федора Бугаенко. Но в середине 1990-х памятник украли. С тех пор его так и не восстановили. Супруга и сын писателя уже умерли, а чиновникам, видимо, восстановление памятника Белозерову не кажется важным делом.

– И за два десятилетия в городе, где проводится Белозеровский фестиваль, установлены памятные таблички, камень на Аллее литераторов, есть улица и библиотека имени Тимофея Белозерова, так и не нашлось возможности восстановить могилу поэта, – поделилась печальной информацией в своем «Живом журнале» омская общественница Елена Завьялова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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