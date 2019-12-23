2019-12-23T08:39:32+03:00
Происшествия

Омич забил насмерть 3-летнюю падчерицу, его родная дочь чудом осталась жива

Малышки мешали ему пить
Анна МИКУЛА
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Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Нефтеюганске по статье судят 34-летнего омича, переехавшего туда на заработки. По версии обвинения, вечером 21 декабря мужчина пил со своей сожительницей. Маргиналам чем-то помешали маленькие девочки – его 3-летняя падчерица и 4-летняя дочь. Придя в ярость, дебошир их избил.

Протрезвев утром, парочка алкоголиков решила вызвать покалеченным детям скорую. Младшей медики ничем помочь не могли, малышка была к тому времени уже примерно 6 часов как мертва. Старшую, едва живую, со множественными травмами увезли в больницу. При этом выяснилось, что девочку избивали не в первый раз – у нее обнаружили как новые, так и старые ушибы.

– Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках уголовного дела следствием будут изучены условия, в которых проживала и воспитывалась девочка, – сообщает пресс-служба Нефтеюганского межрайонного следственного отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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