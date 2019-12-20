В Омске троллейбус сбил 84-летнюю пенсионерку
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Космическом проспекте сегодня, 20 декабря, утром. Троллейбус, ехавший по маршруту № 15 (поселок Чкаловский – Московка) направлялся в сторону улицы Романенко, сбил пожилую омичку. 84-летняя женщина пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу.
По предварительным данным, 25-летний водитель троллейбуса в момент ДТП был трезв.
– В результате ДТП женщина-пешеход обратилась за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU