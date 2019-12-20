2019-12-20T13:17:36+03:00
Общество

В Омске троллейбус сбил 84-летнюю пенсионерку

ЧП случилось в Чкаловском поселке
Анна МИКУЛА
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ДТП случилось в Чкаловске.ДТП случилось в Чкаловске.Фото: Сергей ГАПОН
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Дорожно-транспортное происшествие случилось на Космическом проспекте сегодня, 20 декабря, утром. Троллейбус, ехавший по маршруту № 15 (поселок Чкаловский – Московка) направлялся в сторону улицы Романенко, сбил пожилую омичку. 84-летняя женщина пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу.

По предварительным данным, 25-летний водитель троллейбуса в момент ДТП был трезв.

– В результате ДТП женщина-пешеход обратилась за медицинской помощью, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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