Жители омской области обокрали ювелирный и спрятались в шкафу

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-20T12:44:24+03:00

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Поиграть в прятки с приехавшими их задерживать решили двое жителей Тюкалинского района. Они сначала обокрали ювелирный киоск в местном торговом центре. Когда сработали датчики движения, они спрятались в шкафу мебельного отдела. Но их нашли и задержали.

– Один из них оказался местным 21-летним жителем, второй – его 27-летним гостем из Омска. Молодые люди познакомились в местах лишения свободы, где отбывали наказание за совершенные ранее преступления, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Распив спиртные напитки, они отправились в торговый комплекс. Увидев ювелирный отдел, решили дождаться закрытия, забравшись в шкаф, а затем похитить украшения.

У задержанных обнаружили украденные серебряные и золотые украшения на общую сумму в 62 тысячи рублей. В отношении них возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU