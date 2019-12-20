В Омской области школьника жестоко избил сверстник

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-20T10:30:18+03:00

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В школе Кормиловского района произошла драка между учениками в фойе. Конфликт случился между 15-летним и 12-летним подростком. Старший сильно ударил младшего в лицо. В результате у мальчика оказался сломанным нос. 12-летнего ребенка привезли в больницу.

Из-за чего возникла драка, непонятно. Однако, как сообщили в пресс-службе омской полиции, все случилось прямо в здании школы. Учителя не успели пресечь конфликт подростков. По факту нанесения телесных повреждений ученику назначена проверка. Ее материалы будут переданы в региональный следком.

ИСТОЧНИК KP.RU