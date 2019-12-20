В Омске бухгалтер украла 10 млн у фирмы, где работала

СЕГОДНЯ 08:17 2019-12-20T08:17:22+03:00

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В копеечку обошлись услуги бухгалтера омской компанией, занимающейся обслуживанием лифтов. Кроме официальной зарплаты, женщина решила самостоятельно начислять себе деньги. Такие «премии» – примерно по 100 тысяч в месяц – сотрудница получала в течение пяти лет.

– В суде установлено, что фигурантка уголовного дела в 2014-2018 гг. присвоила более 10 млн рублей, принадлежащие организации-работодателю, путем систематического перечисления денежных средств на свой зарплатный счет сверх положенной ей зарплаты, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В ходе судебного заседания женщина вину в совершении данного преступления признала, частично возместила причиненный ущерб на сумму свыше 3,5 млн рублей.

Омичку приговорили к 2 годам 10 месяцам колонии. Кроме того, ей придется вернуть бывшему работодателю более 7 млн.

ИСТОЧНИК KP.RU