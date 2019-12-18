Полицейские изъяли в Омске партию левой красной икры

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-18T10:53:57+03:00

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На точку по продаже икры сомнительного качества в полицию пожаловались омичи. Продавцы утверждали, что икра лососевых пород просто отменная. Однако покупатели усомнились в этом. Полицейские провели контрольную закупку. За полкило красной икры заплатили 1 550 рублей. Никаких документов на товар продавец предъявить не смог.

- При осмотре сотрудники полиции изъяли из торгового помещения на ул. 10 лет Октября 297 кг красной икры, около 500 контейнеров различного объема, маркировочную ленту с почти тремя тысячами наклеек, электронные весы. Предварительно установлено, что омич, 1987 г.р. организовал доставку икры в Омск, причем по товарно-транспортной накладной поступившая из Новосибирска продукция была обозначена в качестве «меда», - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Кстати, в наш город прислали еще сравнительно маленькую партию товара. Основная часть икры предназначалась для продажи в других регионах. Продукцию изъяли. Продавцы отделаются всего лишь небольшим штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU