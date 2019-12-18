2019-12-18T09:52:24+03:00
Происшествия

Крупное возгорание под Омском тушили 70 пожарных

ЧП присвоили повышенный класс сложности
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного ГУ МЧСФото: пресс-служба областного ГУ МЧС
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Серьезное ЧП случилось в частном жилом секторе в поселке Магистральный под Омском. Там загорелсяя частный дом. В результате слаженной работы пожарных удалось не допустить человеческих жертв и распространения огня.

– Сообщение о возгорании в двухэтажном частном доме в поселке Магистральный поступило на пульт дежурного диспетчера в 6.08, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Прибыв на место происшествия, первые подразделения сообщили на об угрозе перехода огня на соседние жилые дома. Ближайший водоисточник, используемый для подвоза воды, находился на расстоянии двух километров. В связи с этим пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем, распространившимся на площади 150 кв.м. было направлено 13 единиц техники и 71 человек личного состава. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев, перехода огня на близлежащие дома и строения удалось избежать, а спустя почти два с половиной часа ликвидировать открытое горение.

По предварительным данным пожар произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. Точная причина и материальный ущерб будут установлены в ходе оперативно-следственных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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