Омичи уже начали разламывать только что открывшийся Горкипарк

СЕГОДНЯ 08:39 2019-12-17T08:40:50+03:00

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Не успели жители Омска порадоваться открытию Горкипарка в парке 30-летия ВЛКСМ, как их уже начали разламывать. Досталось табличке для фотосессий и объявлению о правилах катания на горках.

– Дорогие гости! Мы вас очень любим и ценим! Делаем все, чтобы вы ощущали себя комфортно. И очень надеемся на взаимность. Просим бережно относиться к Горкипарку и уважительно друг к другу, – призвали организаторы в соцсетях. – К сожалению, не очень похоже, что таблички просто кто-то задел. Они разбиты вдребезги, от них остались одни щепки. А буквы не обязательно трогать руками, чтобы сфотографироваться.

Фото: vk.com/omsk_parks

Добавим, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ открыты сразу восемь горок: четыре большие в локации Горкипарк высотой 3, 4, 5 и 6,5 метров на Комсомольской аллее, еще две поменьше – высотой 1,8 и 1 метров. Периодически горки приходится закрывать, так как спуски разбиваются. После восстановления их снова открывают.

ИСТОЧНИК KP.RU