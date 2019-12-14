Рано утром на трассе в Омской области перевернулась машина с пьяным водителем

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-14T10:07:11+03:00

Мужчину с травмами увезли в больницу

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Инцидент произошел сегодня, 14 декабря, примерно в полшестого утра в Марьяновском районе.

По предварительным данным, 33-летний водитель ехал по дороге Челябинск–Омск–Новосибирск. В районе 773 км он не справился с управлением машины. «Хонда Фит» вылетела в левый по ходу движения кювет и перевернулась.

Как выяснилось, водитель был пьян. С травмами его увезли в больницу.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU