На видео попала погоня за пьяным водителем, в итоге въехавшим в дерево

СЕГОДНЯ 09:40 2019-12-14T09:56:07+03:00

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18-летнего жителя городка Нефтяников не смутило отсутствие водительских прав. Напившись для храбрости, молодой человек почувствовал себя настоящим гонщиком и отправился кататься по ночному городу.

Видимо, юному омичу казалось, что все вокруг поражены его мастерством. Со стороны же это выглядело совсем иначе. Неуверенно вихлявшую по проспекту Мира «Деу Нексия» в итоге заметили сотрудники ДТС. Но на их требование остановиться водитель подозрительного авто только прибавил газу и свернул на улицу Химиков.

Впрочем, преследование оказалось недолгим – ночного гонщика остановило дерево, в которое влетела его машина. Несмотря на это водитель был вполне бодр и даже попытался убежать от полицейских. Но он опять проиграл бой алкоголю. Трезвые гаишники скрутили едва стоявшего на ногах пьянчугу в несколько минут.

– В ходе проверки установлено, что автомобилем управлял 18-летний омич, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В отношении правонарушителя составлены административные материалы: за невыполнение законного требования об остановке транспортного средства, невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

В итоге несостоявшегося Шумахера приговорили к административному аресту на 10 суток.

Погоня за именинником.Видео: пресс-служба областной Госавтоинспекции

ИСТОЧНИК KP.RU