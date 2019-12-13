В Омской области пьяный сибиряк вломился в школу

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-13T11:45:16+03:00

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В Таврическом поздно вечером произошел конфликт около одной из школ. Несколько часов попасть внутрь пытался пьяный омич. Он стучал в окна и двери, на требование сторожа прекратить - никак не реагировал. Позже сибиряк все же прорвался в учебное заведение через пожарный выход. К счастью, детей внутри уже не было. Одна из сотрудниц школы нажала тревожную кнопку.

На вызов приехали сотрудники Росгвардии, которые и обнаружили в фойе неадекватного пьяного мужчину. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сам он пояснить, зачем ломился в учебное заведение, не смог. Сельчанина доставили в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU