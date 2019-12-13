Омская микрокредитная организация чуть сама не стала должником

СЕГОДНЯ 11:20 2019-12-13T11:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Приставы заинтересовались деятельностью некоей ООО МКК «АКС «Кошелек». В частности проверили жалобу одного из клиентов, из которого финансисты слишком настырно выбивали долг.

Микрокредитную организацию попросили предоставить информацию о количестве контактов с должником. Но в установленный срок ее не предоставили. Тогда дело передали в суд.

– Суд пришел к выводу, у компании имелась возможность предоставить запрашиваемые сведения, и квалифицировал бездействие как умышленное невыполнение требований должностного лица, назначив нарушителю административный штраф в размере 50 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областного УФССП. – Несмотря на поданную компанией апелляционную жалобу, решение первой судебной инстанции осталось без изменений. Штраф оплачен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU