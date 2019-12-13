Погоня за «Маздой», угнанной в Омске работниками автомойки, попала на видео

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-13T11:07:34+03:00

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Не повезло омичке, оставившей свою "Мазду" на автомойке. Ее сотрудники угнали иномарку и поехали кататься на авто ночью. Тогда-то за ними и началась погоня. Омская полиция опубликовало видео преследования этой машины. Несмотря на требования остановиться, водитель "Мазды" продолжает набирать скорость. Закончилась погоня аварией. Двое работников автомойки разбили иномарку. Владелица оценила ущерб в 300 тысяч.

Как рассказали в ролике угонщики, они просто хотели покататься. А когда увидели экипаж ДПС, испугались. Обоим грозит уголовное дело за "Угон". Наверняка им так же придется возмещать омичке ущерб за разбитую машину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/749521" frameborder="0"></iframe> Погоня за угонщиками Мазда в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU