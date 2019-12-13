Погоня за «Маздой», угнанной в Омске работниками автомойки, попала на видео
Не повезло омичке, оставившей свою "Мазду" на автомойке. Ее сотрудники угнали иномарку и поехали кататься на авто ночью. Тогда-то за ними и началась погоня. Омская полиция опубликовало видео преследования этой машины. Несмотря на требования остановиться, водитель "Мазды" продолжает набирать скорость. Закончилась погоня аварией. Двое работников автомойки разбили иномарку. Владелица оценила ущерб в 300 тысяч.
Как рассказали в ролике угонщики, они просто хотели покататься. А когда увидели экипаж ДПС, испугались. Обоим грозит уголовное дело за "Угон". Наверняка им так же придется возмещать омичке ущерб за разбитую машину.
Погоня за угонщиками Мазда в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU