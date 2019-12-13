39 человек тушили пожар на дачах в Советском округе Омска

СЕГОДНЯ 07:10 2019-12-13T07:10:39+03:00

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Еще один серьезный пожар произошел в Омске за минувшую ночь. Первое ЧП случилось на улице 2-й Казахстанской в Кировском округе, там горел ремонтный цех.

Второй инцидент – в Советском округе.

– В 03:32 поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Советском округе по адресу: Садоводческое товарищество «Колос», – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Площадь пожара 120 кв. м. К тушению пожара от МЧС России привлечены 39 человек личного состава и 6 единиц техники. Травмированных нет. Время локализации – 05.06. Открытое горение ликвидировано в 05.16.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU