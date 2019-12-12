2019-12-12T13:05:39+03:00
Общество

Омичи жалуются на закрытые теплые остановки

Павильон на Левом Берегу установили, но он закрыт
Станислав МУХИН
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Продолжается установка теплых остановок в Омске. До конца следующего года их будет в городе 174. Сейчас теплые остановки для удобства пассажиров работают у Цирка, улицы Рабиновича, у ТЦ Фестивал, вокзала и в других районах.

Накануне теплая остановка появилась у Торгового города. Однако воспользоваться ею омичи не смогли. На это один из пассажиров пожаловался в социальных сетях. Он выложил фото павильона, внутри которого горит свет.

- Зачем, спрашивается, теплая остановка, если она закрыта? - возмутился сибиряк.

В комментариях омичи ответили, что пока на улице не так уж и холодно. Другие же начали шутить, что ключ забрали бездомные, которые в последнее время оккупировали эти павильоны. Но, скорее всего, остановку только установили и еще просто не успели открыть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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