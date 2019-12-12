«Заслуживают ту зарплату, какую получают»: Учителя скандальной школы в шоке от слов омского министра образования

СЕГОДНЯ 12:42 2019-12-12T12:42:15+03:00

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Очередной конфликт разгорается в одном из учебных заведений Омска. На этот раз копья ломаются в школе №99 с физико-математическим уклоном, которая находится на Московке. Там началось открытое противостояние педагогов с новым директором Валерием Черняковым. Последний конфликт не комментирует, зато сами учителя охотно делятся претензиями с журналистами и в соцсетях. Скандал уже вышел за пределы стен учебного заведения. Основная претензия педагогов – низкая зарплата и непрозрачность при начислении стимулирующих выплат. Они заявляют, что только в этом годы после прихода Чернякова из школы уволились 15 человек.

Впервые публично прокомментировала конфликт директора и коллектива министр образования Омской области Татьяна Дернова. И, кажется, слова чиновника только подлили масла в огонь.

- Если педагог озвучивает свою зарплату в 15 тысяч, он не озвучивает свою нагрузку, свою категорию, классное руководство. Все это повышает уровень зарплаты. Сейчас проводится проверка по 99-й школе, - сказала Татьяна Дернова РИА "Омск-Информ". - Если нагрузка учителя такая и нет дополнительных повышающих коэффициентов, отсутствует фонд стимулирования, нет достижений у учащихся, то, возможно, зарплата и будет 15 тысяч рублей. Зарплата – она очень индивидуальна, нужно по каждому учителю смотреть, как она складывается. Но зарплаты у педагогов не одинаковы.

Высказывания министра возмутили некоторых педагогов школы.

- Полномочия по их распределению имеет руководитель учреждения. И в нашей школе эти выплаты распределяются на тех, кто не имеет отношения к образовательному процессу, - цитирует одного из учителей школы №99 «Омск здесь». – Например, учителя, которые готовят детей к ЕГЭ, могут ничего не получить. Мы ходили с вопросами к директору, предоставляли свои расчёты по нагрузке и её оплате, но он просто не стал нам ничего объяснять.

А тем временем, к конфликту уже подключилась прокуратура. Она будет проверять школу, в которой кипят страсти и идет противостояние между директором и коллективом.

ИСТОЧНИК KP.RU