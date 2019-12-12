2019-12-12T09:58:18+03:00
Общество

В Омске задержал пьяного таксиста

Авто кидало по дороге из стороны в сторону, и изначально росгвардейцы подумали, что водителю плохо
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Росгвардии Омской областиФото: пресс-служба Росгвардии Омской области
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Сотрудники Росгвардии заметили на на улице Мостоотряд подозрительный автомобиль. Renault Logan внезапно перестраивался из ряда в ряд, потом резко остановилось на обочине. Правоохранители сначала подумали, что водителю стало плохо за рулем. Но, когда они подошли узнать, все ли в порядке, выяснилось, что сидевшему в салоне мужчине даже слишком хорошо. Он был сильно пьян.

– У водителя была замедленная речь, на вопросы он отвечал с задержкой, иногда невпопад, односложно. Движения были неуклюжие и размашистые из-за того, что у него была нарушена пространственная ориентация, – рассказали в пресс-служба областного Управления Росгвардии.

54-летний водитель рассказал, что это не его машина. Он взял ее у родственника, чтобы работать таксистом. Теперь, видимо эти планы придется отложить. За пьяную езду его временно лишат водительских прав.

Мужчину передали для дальнейшего разбирательства в полицию. Он отказался от медосвидетельствования, но сознался, что действительно сел за руль пьяным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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