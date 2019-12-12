2019-12-12T08:58:32+03:00
Общество

В канун Нового года свадьбы сыграют 36 пар из Омской области

Как выяснилось, эта дата далеко не самая популярная у молодоженов
Анна МИКУЛА
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В канун Нового года свадьбы сыграют 36 пар из Омской области.В канун Нового года свадьбы сыграют 36 пар из Омской области.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Оказалось, 36 пар из Омской области решили начать семейную жизнь с нового года. Они решили официально зарегистрировать свои отношения 31 декабря. Кстати, в этот день работники ЗАГСов будут работать по сокращенному графику – до 16.45.

Выяснилось, что эта дата далеко не самая популярная у молодоженов.

Как уточнили «Омскрегиону» в региональном Управлении ЗАГС, больше всего браков – 124 – в 2019 году зарегистрировано 10 августа. Последние два года 31 декабря выпадало на выходной день. А вот в 2016 году омичи сыграли в канун Нового года 26 свадеб, в 2015 году – 35, в 2014 году – 33, в 2013 году – 50.

ИСТОЧНИК KP.RU

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