2019-12-11T14:23:17+03:00
Общество

В минприроды назвали вероятного виновника выбросов ядовитого газа в Омске

Напомним, на днях в городе зафиксировали значительное превышение ПДН по хлороводороду
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В Омске зафиксировали очередные выбросы.В Омске зафиксировали очередные выбросы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Омичей пугают сводками мониторинга воздуха в городе. Как выяснилось, местные жители 7 и 9 декабря дышали хлоридом водорода. Причем в первом случае предельно допустимые нормы по содержанию этого ядовитого газа в атмосфере оказались превышены в 7,4 раза и его обнаружили в Ленинском и Советском округах. Во втором – уже в 8,3 раза, при этом он распространился уже на три округа – Ленинский, Советский и Октябрьский.

– По факту зафиксированных превышений хлорида водорода на стационарных постах определен перечень предприятий, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, находящихся в радиусе 5 км от постов, и в выбросах которых присутствует данное вещество, – прокомментировали ситуацию в областном минприроды. –

По объектам федерального экологического надзора работает Росприроднадзор.

В отношении предприятий будут проведены надзорные мероприятия с привлечением передвижной эколаборатории для контроля состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон. Вероятным источником загрязнения является предприятие, имеющее гальваническое производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24