В минприроды назвали вероятного виновника выбросов ядовитого газа в Омске

СЕГОДНЯ 14:22 2019-12-11T14:23:17+03:00

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Омичей пугают сводками мониторинга воздуха в городе. Как выяснилось, местные жители 7 и 9 декабря дышали хлоридом водорода. Причем в первом случае предельно допустимые нормы по содержанию этого ядовитого газа в атмосфере оказались превышены в 7,4 раза и его обнаружили в Ленинском и Советском округах. Во втором – уже в 8,3 раза, при этом он распространился уже на три округа – Ленинский, Советский и Октябрьский.

– По факту зафиксированных превышений хлорида водорода на стационарных постах определен перечень предприятий, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, находящихся в радиусе 5 км от постов, и в выбросах которых присутствует данное вещество, – прокомментировали ситуацию в областном минприроды. –

По объектам федерального экологического надзора работает Росприроднадзор.

В отношении предприятий будут проведены надзорные мероприятия с привлечением передвижной эколаборатории для контроля состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон. Вероятным источником загрязнения является предприятие, имеющее гальваническое производство.

ИСТОЧНИК KP.RU