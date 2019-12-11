2019-12-11T09:05:12+03:00
Общество

Омичка отсудила доплату к пенсии из-за смерти сына на военной службе

Военкомат пытался оспорить это решение
Станислав МУХИН
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Женщина добилась доплаты по потере кормильца.Женщина добилась доплаты по потере кормильца.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В суд обратилась мать одного из омских военнослужащих. Ее сын погиб в армии, поэтому она подала иск с требованием о доплате к пенсии по потере кормильца. Ранее в этой просьбе в военкомате омичке отказали. Там утверждали, что надбавки положены только лицам, которые сами имеют статус военнослужащих, но никак не их родным. Однако суд встал на сторону женщины.

- Суд пришел к выводу, что повышение пенсии производится не только лицам, являющимся ветеранами боевых действий и участниками Великой Отечественной войны, но и членам их семьи при назначении пенсии по случаю потери кормильца, - рассказали в Центральном суде.

Военкомат пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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