Омский тракторист, задавивший женщину, заплатит ее сыну 700 тысяч

СЕГОДНЯ 07:13 2019-12-11T07:13:53+03:00

В суде установлено, что трагедия случилась по вине водителя

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Несчастный случай на производстве произошел в октябре прошлого года на АО «Любинское хлебоприемное предприятие». Работник этой организации ехал на тракторе, нарушил правила передвижения и сбил женщину. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в больницу, где она позже скончалась.

Суд первой инстанции постановил взыскать с предприятия, где произошел инцидент, 700 тысяч рублей компенсации с пользу сына погибшей. Ответчик попытался оспорить это решение.

– Прокурором по итогам изучения материалов гражданского дела дано заключение о законности и обоснованности принятого судом первой инстанции решения, при вынесении которого приняты во внимание степень нравственных страданий истца, а также обстоятельства получения травмы, поскольку причиной несчастного случая послужила неудовлетворительная организация производственного процесса, выразившаяся в необеспечении надлежащего проезда для движения транспортных средств, – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда, с учетом имеющихся в деле доказательств, согласилась с заключением прокуратуры и оставила решение без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU