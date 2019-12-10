В Омске появилась на свет первая за два года тройня

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-10T15:45:23+03:00

В предыдущий раз тройня у омичей рождалась в 2017 году. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Радостное событие в семье омичей, сразу ставших многодетными произошло еще в октябре. А сейчас родителям у которых родилась сразу тройня вручили цветы, подарки и денежные сертификаты.

Молодых родителей от администрации города поздравила заместитель мэра Омска Анастасия Терпугова и вручила сертификат на 300 тысяч рублей:

– Для города – это важное событие, но еще более важное для родителей – ведь это тройная радость и большая ответственность, – сказала Анастасия Терпугова. – Желаю вам испытать все самые радостные и сложные моменты родительства вместе. Очень бы хотелось, чтобы маленькие омичи, которые родились в вашей семье, выросли достойными людьми, и вы гордились их успехами. А сегодня самое главное – чтобы они были здоровы.

По данным горадминистрации, в предыдущий раз тройня у омичей рождалась в 2017 году.

Напомним, с 25 марта 2019 года по инициативе мэра Оксаны Фадиной, семьи в связи с рождением сразу трех и более детей получают сертификат на единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей на каждого рожденного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU