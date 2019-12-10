2019-12-10T15:45:23+03:00
Общество

В Омске появилась на свет первая за два года тройня

Счастливым родителям, в одночасье ставшим многодетными, вручили сертификаты на 300 тысяч
Анна МИКУЛА
Поделиться:
В предыдущий раз тройня у омичей рождалась в 2017 году.В предыдущий раз тройня у омичей рождалась в 2017 году.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Радостное событие в семье омичей, сразу ставших многодетными произошло еще в октябре. А сейчас родителям у которых родилась сразу тройня вручили цветы, подарки и денежные сертификаты.

Молодых родителей от администрации города поздравила заместитель мэра Омска Анастасия Терпугова и вручила сертификат на 300 тысяч рублей:

– Для города – это важное событие, но еще более важное для родителей – ведь это тройная радость и большая ответственность, – сказала Анастасия Терпугова. – Желаю вам испытать все самые радостные и сложные моменты родительства вместе. Очень бы хотелось, чтобы маленькие омичи, которые родились в вашей семье, выросли достойными людьми, и вы гордились их успехами. А сегодня самое главное – чтобы они были здоровы.

По данным горадминистрации, в предыдущий раз тройня у омичей рождалась в 2017 году.

Напомним, с 25 марта 2019 года по инициативе мэра Оксаны Фадиной, семьи в связи с рождением сразу трех и более детей получают сертификат на единовременную денежную выплату в размере 100 тысяч рублей на каждого рожденного ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полицейский, сбивший школьника в Омске, предложил оплатить его лечение
В Омске открыли первый в России Мульткаток
Полицейский, сбивший в Омске подростка на переходе, ответил, почему сам не вызвал скорую
Омичи ещё могут успеть принять участие в акции «Кубометры в подарок»
Tele2 ставит LTE на каждой вышке
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
В Омской епархии прокомментировали освящение кофейни на остановке
Управлением Россельхознадзора по Омской области проведены публичные обсуждения результатов правоприменительной практики за III квартал 2019 года
В омском зафиксировали выбросы ядовитого хлороводорода
« Вину хотят свалить на сына»: Мама мальчика, сбитого омским полицейским на переходе, боится, что дело замнут
Минспорта: Новую «Арену Омск» построят, несмотря на отстранение российских спортсменов от Олимпиады
Сотрудники СУ СК России по Омской области открыли мемориальный стенд памяти маршала Язова
Комплексное лечение пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата и неврологических больных
Омичи могут устроиться программистами с высокой зарплатой
«Омичи недостаточно информированы о нормах закона регулирующих сферу обращения ТКО», - Омское УФАС
«Дети просыпаются в страхе от ваших воплей»: Омичи просят маргинальных соседей потише радоваться жизни
В Омской области осудили чиновника, незаконно начислявшего себе премии
Перевозчик из Омской области задолжал работникам 1,5 млн
Даже зимой в Омске остаются без отопления 15 поселков
Омичей интересует, почему увеличился налог на имущество и как изменился порядок определения кадастровой стоимости объектов
В Омске закрыли подпольный алкогольный завод
В Омской области ревнивая сельчанка устроила погром в доме соперницы
На омских дорогах поймали 26 пьяных водителей
«Все по-прежнему завалено костями»: Калачинский депутат опроверг заявления властей о ликвидации опасного скотомогильника
На обочине омской трассы нашли собаку, замотанную в мешок
В Омске пропал 53-летний сельчанин
Соцсети: В Омске полицейский сбил пешехода на переходе