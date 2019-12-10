В омском зафиксировали выбросы ядовитого хлороводорода

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-10T08:26:45+03:00

ПДК по содержании хлорида водорода в омском воздухе оказалось превышено в 7,4 раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предельно допустимые нормы содержания этого газа в воздухе оказались превышены в 7,4 раза

Изменить размер текста: A A

Вероятно, омичам уже впору быть профессиональными химиками. По крайней мере, таблицу Менделеева они вполне могут изучать по веществам, которыми дышат.

Накануне выяснилось, что в городе произошел выброс ядовитого газа.

– 07 декабря 2019 года содержание хлорида водорода составило 7,4 ПДК в Ленинском АО; 3,3 ПДК в Советском АО. В остальных округах города превышений ПДК не наблюдалось, – сообщает пресс-служба Обь-Иртышского УГМС. – Уровень загрязнения атмосферного воздуха высокий.

ИСТОЧНИК KP.RU