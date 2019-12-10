2019-12-10T07:23:19+03:00
Общество

Минспорта: Новую «Арену Омск» построят, несмотря на отстранение российских спортсменов от Олимпиады

Это решение может лишить Омск права проводить молодежный чемпионат мира по хоккею, а стадион строят под него
Станислав МУХИН
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Стоимость арены 10 миллиардов.Стоимость арены 10 миллиардов.Фото: instagram.com
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Принятое в Женеве решение ВАДА отстранить на 4 года российских спортсменов под своим флагом от участия в Олимпиадах и лишить нашу страну права принимать все международные соревнования особенно заставило поволноваться омичей. Дело в том, что в 2023 году в нашем городе должны пройти часть матчей Молодежного чемпионата мира по хоккею. Во многом под этот турнир Омск получил и федеральное финансирование на строительство новой арены. За 10 миллиардов ее как раз обещали построить к 2023 году взамен прежнего стадиона, в котором были найдены сильные разрушения и трещины. Некоторые предположили, что из-за решения ВАДА мы можем лишиться новой арены. В Минспорта прокомментировали ситуацию и успокоили омичей.

- Решение исполкома WADA не повлияет на ход строительства хоккейной арены в городе Омске. Это инвестиционный проект компании «Газпром нефть» и Правительства Омской области, главной целью которого является предоставление многофункционального спортивного комплекса населению города Омска, - уточнили в ведомстве.

Скорее всего, не станут наш город лишать и права принять игры Молодежного чемпионата мира по хоккею.

- На прошлой неделе президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказался относительно возможного лишения России права на проведение международных турниров. Глава IIHF признался, что не допускает переноса хоккейных чемпионатов мира из России, запланированных на 2023 год, - уточнили в Минспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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