2019-12-09T10:35:31+03:00
Общество

«Дети просыпаются в страхе от ваших воплей»: Омичи просят маргинальных соседей потише радоваться жизни

Люди, измученные их бесконечными ночными застольями, вывесили в подъезде объявление
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskgoloФото: vk.com/omskgolo
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Сразу в нескольких омских пабликах появился снимок объявления, которое разместили на двери одного из подъездов. Видимо, жильцы измученные их постоянными ночными дебошами, решили воззвать к совести своих буйных соседей.

– 14 квартира! Из-за вас не спит весь подъезд! Дети просыпаются в страхе от ваших воплей! Сколько можно бухать? Ночью дайте поспать людям, потому что всем утром на работу. Это вы днем спите, а ночью гудите, – говорится в объявлении.

Комментаторы посоветовали автору послания лучше обратиться за помощью к участковому или обзавестись берушами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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