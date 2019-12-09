2019-12-09T10:18:26+03:00
Общество

В Омской области осудили чиновника, незаконно начислявшего себе премии

Мужчина полностью признал свою вину
Анна МИКУЛА
Поделиться:
в общей сложности чиновник похитил 57 тысяч.в общей сложности чиновник похитил 57 тысяч.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Глава села Шуховское в Знаменском районе с 2015 по 2018 годы заставлял бухгалтера местной администрации начислять ему премии. Кроме того, оплатил из бюджета собственный штраф от ГИБДД. В общей сложности чиновник причинил ущерб в 57 тысяч рублей.

– Чиновник признал вину в совершенных преступлениях и возместил причиненный материальный ущерб, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Знаменский районный суд Омской области назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Омичи недостаточно информированы о нормах закона регулирующих сферу обращения ТКО», - Омское УФАС
«Дети просыпаются в страхе от ваших воплей»: Омичи просят маргинальных соседей потише радоваться жизни
Перевозчик из Омской области задолжал работникам 1,5 млн
Даже зимой в Омске остаются без отопления 15 поселков
Омичей интересует, почему увеличился налог на имущество и как изменился порядок определения кадастровой стоимости объектов
В Омске закрыли подпольный алкогольный завод
В Омской области ревнивая сельчанка устроила погром в доме соперницы
На омских дорогах поймали 26 пьяных водителей
«Все по-прежнему завалено костями»: Калачинский депутат опроверг заявления властей о ликвидации опасного скотомогильника
На обочине омской трассы нашли собаку, замотанную в мешок
В Омске пропал 53-летний сельчанин
Соцсети: В Омске полицейский сбил пешехода на переходе