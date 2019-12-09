В Омской области осудили чиновника, незаконно начислявшего себе премии

СЕГОДНЯ 10:18 2019-12-09T10:18:26+03:00

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Глава села Шуховское в Знаменском районе с 2015 по 2018 годы заставлял бухгалтера местной администрации начислять ему премии. Кроме того, оплатил из бюджета собственный штраф от ГИБДД. В общей сложности чиновник причинил ущерб в 57 тысяч рублей.

– Чиновник признал вину в совершенных преступлениях и возместил причиненный материальный ущерб, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Знаменский районный суд Омской области назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU