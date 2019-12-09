2019-12-09T10:05:43+03:00
Общество

Перевозчик из Омской области задолжал работникам 1,5 млн

Люди не получали зарплату несколько месяцев
Анна МИКУЛА
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Работникам транспортного предприятия задолжали 1,5 млн.Работникам транспортного предприятия задолжали 1,5 млн.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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ОАО «Любинское автотранспортное предприятие» четыре месяца – с июля по октябрь – не платило своим сотрудникам. Людям в общей сложности задолжали 1,5 млн рублей. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре, которая добивалась решения проблемы через суд.

– Кроме того, по материалам проверки следственными органами СУ СК РФ по Омской области возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Устранение выявленных нарушений, а также полное погашение задолженности на предприятии находится на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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