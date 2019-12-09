В Омске закрыли подпольный алкогольный завод

СЕГОДНЯ 08:30 2019-12-09T08:33:14+03:00

Во время обыска там обнаружили 10 тысяч бутылок

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В Омске едва не поставили на поток производство паленого алкоголя. После проверки прокуратуры закрыли завод, где под видом качественного спиртного изготавливали подделку.

– Изъяты приготовленные для розлива стеклотара, закупоривающие устройства, а также более 10 тысяч бутылок с изготовленными кустарным способом алкогольными напитками различных наименований, этикетки, предназначенные для оклеивания бутылок со спиртосодержащей жидкостью, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В общей сложности за год пресечено более 700 подобных правонарушений. Общая сумма штрафов за них составила более 58,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU