2019-12-09T08:33:14+03:00
Происшествия

В Омске закрыли подпольный алкогольный завод

Во время обыска там обнаружили 10 тысяч бутылок
Анна МИКУЛА
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В Омске закрыли подпольный алкогольный завод.В Омске закрыли подпольный алкогольный завод.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Омске едва не поставили на поток производство паленого алкоголя. После проверки прокуратуры закрыли завод, где под видом качественного спиртного изготавливали подделку.

– Изъяты приготовленные для розлива стеклотара, закупоривающие устройства, а также более 10 тысяч бутылок с изготовленными кустарным способом алкогольными напитками различных наименований, этикетки, предназначенные для оклеивания бутылок со спиртосодержащей жидкостью, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В общей сложности за год пресечено более 700 подобных правонарушений. Общая сумма штрафов за них составила более 58,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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