2019-12-09T08:16:07+03:00
Общество

В Омской области ревнивая сельчанка устроила погром в доме соперницы

Теперь агрессивную жену будут судить
Анна МИКУЛА
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Фото: Григорий КАЦФото: Григорий КАЦФото: Архив "КП"
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Инцидент произошел в Крутинском районе. Жительница села Ольгино заподозрила, что муж изменяет ей с соседкой. Женщина решила поймать неверного супруга с поличным и забралась в дом соперницы. Теперь ревнивой жене грозит уголовное дело.

– Сообщение в дежурную часть поступило от 44-летней жительницы деревни Ольгино: к ней в дом через окно проникла знакомая, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Предшествовал этому конфликт между женщинами на почве ревности, и злоумышленница, придя утром к «сопернице», навесным замком разбила оконное стекло, а пока залазила, порезала руку. В это время хозяйка вернулась домой, прогнала ее и вызвала полицию. Материал проверки будет передан в СУ СК России по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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