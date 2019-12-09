На омских дорогах поймали 26 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 07:58 2019-12-09T08:00:13+03:00

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Омская полиция подвела итоги минувших суток. В общей сложности за это время в регионе совершено 743 преступления и происшествия. По результатам проведенных проверок возбуждено 12 уголовных дел, большая часть из них раскрыта.

– В дежурные сутки сотрудниками полиции пресечено 723 административных правонарушения, среди них: 10 фактов мелкого хулиганства, 42 – распитие спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения, 6 – мелкое хищение, и другие, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – 607 административных материалов составлено полицейскими за нарушение ПДД, из них 26 человек задержаны за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения. На территории региона зарегистрировано 14 пожаров, три человека пострадали. Дежурной частью Госавтоинспекции на дорогах города и области зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU