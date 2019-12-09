На обочине омской трассы нашли собаку, замотанную в мешок

СЕГОДНЯ 07:11 2019-12-09T07:14:10+03:00

Судя по всему, животное провело на морозе без движения долгое время

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Омичи, катавшиеся в лесополосе на Новой Московке, заметили на обочине оживленной трассы странный пакет, который шевелился. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что внутри находится замотанная в него собака. Наружу торчала только голова черного песика, который поначалу даже своих потенциальных спасителей встретил в штыки и пытался укусить.

Судя по всему, бывшие «хозяева» вывезли питомца на край города и просто выкинули. Все это время собака провела на морозе без помощи и практически без движения. На снегу остались отпечатки от места, где животное лежало и пыталось ползти.

Нашедшим его людям удалось размотать мешок и выпустить настрадавшуюся и голодную собаку на свободу. Происходящее омичи сняли на видео и выложили в соцсети. Выбравшись наружу, пес уверенно побежал в сторону дороги. И многие комментаторы переживают, что он опять вернется «домой» – к своим мучителям.

Тем временем, на днях вступил в силу новый закон, который ужесточает наказание за плохое обращение с животными. Если садистов, которые бросили собаку на медленную и мучительную смерть в мешке найдут, им грозит реальный срок в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU