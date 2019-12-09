В Омске пропал 53-летний сельчанин
Николай Шитин вышел из дома на 24-й Северной и исчез
Фото: vk.com/dobrospasomsk
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В Омске разыскивают 53-летнего уроженца деревни Усть-Инцы Седельниковского района.
По информации отряда «Доброспас-Омск», Николай Александрович Шитин вышел из дома по адресу: улица 24-я Северная, 167 еще 29 ноября. С тех пор никто из близких его не видел.
Всех, кто знает, где он находится, просят позвонить по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU