2019-12-09T05:16:20+03:00
Общество

В Омске пропал 53-летний сельчанин

Николай Шитин вышел из дома на 24-й Северной и исчез
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/dobrospasomskФото: vk.com/dobrospasomsk
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В Омске разыскивают 53-летнего уроженца деревни Усть-Инцы Седельниковского района.

По информации отряда «Доброспас-Омск», Николай Александрович Шитин вышел из дома по адресу: улица 24-я Северная, 167 еще 29 ноября. С тех пор никто из близких его не видел.

Всех, кто знает, где он находится, просят позвонить по т.: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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