Соцсети: В Омске полицейский сбил пешехода на переходе
Об аварии в Нефтяниках стало известно вечером воскресенья, 8 декабря. Очевидцы утверждают: на пешеходном переходе по улице 22 Апреля около магазина "Победа" "Лада Приора" сбила парня.
По словам свидетелей этого ДТП, за рулем легковушки находился сотрудник полиции. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как пешеход лежит на асфальте и стонет. У него серьезные травмы, один ботинок с ноги слетел.
- Больно да? Больно, понимаю, потерпи, - успокаивает пострадавшего женщина.
Вокруг сбитого омича суетится сотрудник полиции - он в форме. Он бегает взад-вперед, в руках мобильные телефон.
- Прохожие оказывали первую помощь пострадавшему, сотрудник полиции безостановочно кому-то звонил и бегал вокруг, - написали под роликом свидетели аварии.
Пресс-служба омской полиции уже прокомментировала ДТП с участием своего сотрудника. Там утверждают, что подросток переходил дорогу в неположенном месте.
- В районе дома № 38 на ул. 22 Апреля, управляя личным автомобилем "Лада", полицейский допустил наезд на подростка 2004 г.р., переходившего проезжую часть в неположенном месте, - заявили в УМВД. - Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка.
Любопытно, что напротив здания №38 по улице 22 Апреля у остановки "Хлебозавод" как раз находится пешеходный переход.
В Омске полицейский сбил парня на переходе.
ИСТОЧНИК KP.RU