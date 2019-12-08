2019-12-08T19:57:22+03:00
Происшествия

Соцсети: В Омске полицейский сбил пешехода на переходе

Правда, в УМВД утверждают, что парень переходил дорогу в неположенном месте [видео]
Станислав МУХИН
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Об аварии в Нефтяниках стало известно вечером воскресенья, 8 декабря. Очевидцы утверждают: на пешеходном переходе по улице 22 Апреля около магазина "Победа" "Лада Приора" сбила парня.

По словам свидетелей этого ДТП, за рулем легковушки находился сотрудник полиции. В социальных сетях появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, как пешеход лежит на асфальте и стонет. У него серьезные травмы, один ботинок с ноги слетел.

- Больно да? Больно, понимаю, потерпи, - успокаивает пострадавшего женщина.

Вокруг сбитого омича суетится сотрудник полиции - он в форме. Он бегает взад-вперед, в руках мобильные телефон.

- Прохожие оказывали первую помощь пострадавшему, сотрудник полиции безостановочно кому-то звонил и бегал вокруг, - написали под роликом свидетели аварии.

Пресс-служба омской полиции уже прокомментировала ДТП с участием своего сотрудника. Там утверждают, что подросток переходил дорогу в неположенном месте.

- В районе дома № 38 на ул. 22 Апреля, управляя личным автомобилем "Лада", полицейский допустил наезд на подростка 2004 г.р., переходившего проезжую часть в неположенном месте, - заявили в УМВД. - Мальчик доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Любопытно, что напротив здания №38 по улице 22 Апреля у остановки "Хлебозавод" как раз находится пешеходный переход.

В Омске полицейский сбил парня на переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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