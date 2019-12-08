2019-12-08T11:04:27+03:00
Происшествия

Стало известно, какой будет погода на 31 декабря в Омске 2019

Синоптики обещают, что будет тепло
Станислав МУХИН
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Ожидается теплая погода.Ожидается теплая погода.Фото: Алексей ФОКИН
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За 4 недели до Нового года сибиряки уже гадают, какая будет погода 31 декабря 2019 в Омске на Новый год. Синоптики пообещали, что морозов в новогоднюю ночь не ожидается. По данным открытых интернет-источников, 31 декабря 2019 года будет тепло. Температура днем составит -3 °... -5 °С. Возможно, пройдет снег. Такая погода сохранится и в первый день 2020 года. Ожидается, что температура понизится до -6 °С. По крайней мере, морозов метеорологи не обещают.

Стоит отметить, что это долгосрочный прогноз. И он, конечно, может поменяться. Однако синоптики уже заявили, что во всей стране декабрь будет аномально теплым. А погода в России в 2019 году возможно станет самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Сейчас температура в Сибири и в частности в Омской области выше нормы на 14-15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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