В Омске момент жуткого ДТП с четырьмя пострадавшими попал на видео

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-08T09:44:51+03:00

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Погода и излишняя спешка - опасная смесь. В этом на своем опыте убедился водитель иномарки на улице Доковская. Видео страшной аварии попало на видео регистратора.

На кадрах видно, что владельца регистратора обгоняет иномарка. В середине двухполосной дороги огромная куча снежной крошки. Водитель почти успевает вернутся на свою полосу, как вдруг машину начинает кидать по дороге. В итоге иномарку выбрасывает обратно на встречку и там она врезается на полном ходу в ковш трактора. От сильного удара легковушку сминает и отбрасывает на обочину.

В аварии пострадали 4 человека - все они находились в салоне легковушки, от которой после столкновения ничего не осталось. На фото видны следы крови на останках машины. Улицу Доковскую, кстати, после этой жуткой аварии почистили от снега.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/748418" frameborder="0"></iframe> Момент жуткой аварии на Доковской.

ИСТОЧНИК KP.RU