В Омске момент жуткого ДТП с четырьмя пострадавшими попал на видео
Погода и излишняя спешка - опасная смесь. В этом на своем опыте убедился водитель иномарки на улице Доковская. Видео страшной аварии попало на видео регистратора.
На кадрах видно, что владельца регистратора обгоняет иномарка. В середине двухполосной дороги огромная куча снежной крошки. Водитель почти успевает вернутся на свою полосу, как вдруг машину начинает кидать по дороге. В итоге иномарку выбрасывает обратно на встречку и там она врезается на полном ходу в ковш трактора. От сильного удара легковушку сминает и отбрасывает на обочину.
В аварии пострадали 4 человека - все они находились в салоне легковушки, от которой после столкновения ничего не осталось. На фото видны следы крови на останках машины. Улицу Доковскую, кстати, после этой жуткой аварии почистили от снега.
Момент жуткой аварии на Доковской.
ИСТОЧНИК KP.RU