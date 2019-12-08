2019-12-08T07:36:55+03:00
Происшествия

На Левом Берегу омичку с ребенком сбили на пешеходном переходе

Оба оказались в больнице
Станислав МУХИН
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ФОТО: УГИБДД по Омской областиФОТО: УГИБДД по Омской области
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Авария случилась в жилых дворах по улице 70 Лет Октября. В районе дома №22 шли 46-летняя омичка с 4-летним мальчиком. Оба начали переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Однако по какой-то причине 46-летний водитель «Датсун ОнДо» не заметил их. Мужчина не успел остановиться и сбил женщину с ребенком. Им еще повезло, что скорость машины была не слишком высокой.

Тем не менее, и омичка, и ребенок оказались в больнице с травмами. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Омской области, по факту аварии с участием пешеходов проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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