Омская гимнастка Бирюкова поделилась пикантным фото

СЕГОДНЯ 06:18 2019-12-08T06:18:53+03:00

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Омская гимнастка Вера Бирюкова неожиданно порадовала поклонников откровенным снимком. Спортсменка выложила пикантный снимок из отпуска. Сейчас девушка находится в Доминиканской республике. На фото гимнастка позирует в довольно открытом купальнике. На отдыхе в теплых краях она неожиданно пустилась в философские рассуждения. Снимок она подписала так:

- Уступайте дорогу дуракам и сумасшедшим. Как думаете, чьей страны поговорка? Возьмёте себе на заметку? Будете применять? Я применяю.

Отметим, что недавно Бирюкову вывели из состава национальной сборной по художественной гимнастике. Ее главный тренер Ирина Винер заявила, что омичка нарушала режим, расслабляла других девушек и не реагировала на замечания.

ИСТОЧНИК KP.RU