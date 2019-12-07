В Омске до аэропорта запустили еще одну маршрутку

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-07T10:56:15+03:00

Об этом давно просили жители

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Еще одну маршрутку запустили в Омске до аэропорта. В департаменте транспорта решили продлить существующую маршрутку №225 (Мега - Летное училище). Об этом давно просили местные жители. О решении запустить еще одну маршрутку рассказали в мэрии.

Раньше он ходил до летного училища на улице 12 Декабря. Теперь же маршрутки поедут по улице Транссибирской к аэропорту. Перед ним они сделают крюк на улицу 12 Декабря и доезжать до остановки "Поликлиника".

- Эти изменения упорядочат движение пассажирского транспорта в этом районе. Теперь автобусы, следующие через территорию Авиагородка в центр, отправляются в одном направлении, – сказал замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Сейчас до аэропорта можно доехать на маршрутке №305 и автобусе №17. Маршрутка №225 продлена с 7 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU