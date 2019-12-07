2019-12-07T10:56:15+03:00
Общество

В Омске до аэропорта запустили еще одну маршрутку

Об этом давно просили жители
Станислав МУХИН
Поделиться:
Схему движения изменили.Схему движения изменили.Фото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

Еще одну маршрутку запустили в Омске до аэропорта. В департаменте транспорта решили продлить существующую маршрутку №225 (Мега - Летное училище). Об этом давно просили местные жители. О решении запустить еще одну маршрутку рассказали в мэрии.

Раньше он ходил до летного училища на улице 12 Декабря. Теперь же маршрутки поедут по улице Транссибирской к аэропорту. Перед ним они сделают крюк на улицу 12 Декабря и доезжать до остановки "Поликлиника".

- Эти изменения упорядочат движение пассажирского транспорта в этом районе. Теперь автобусы, следующие через территорию Авиагородка в центр, отправляются в одном направлении, – сказал замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов.

Сейчас до аэропорта можно доехать на маршрутке №305 и автобусе №17. Маршрутка №225 продлена с 7 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Архивы Колчака, купленные в Париже за 200 млн, никак не могут вывезти в Россию
Омич в Крыму украл из дома нового знакомого 350 тысяч
Священник в Омске освятил кофейню около теплой остановки
В Омске искали 12-летнего подростка, уехавшего за рулем машины отца
В Калачинске перед установкой главной елки ею подмели улицы города
Как вправе действовать кредитор при взыскании просроченной задолженности?
Начальник Управления Росгвардии по Омской области побывал на расширенном заседании военного совета в Новосибирске
Омич продал украденный снегокат полицейским и пожалел об этом
Омская кадастровая палата 12 декабря проведет всероссийский день приема граждан
Бьющийся за восстановление Ильинского собора Полежаев подключил патриархию Москвы
Бьющийся за восстановление Ильинского собора Полежаев подключил патриархию Москвы
Ветврачи прокомментировали несанкционированный скотомогильник в Калачинске
В Омске начался новый набор на курс детской бизнес-академии
Силачи из «СТБ-Охраны» совместно с полицейскими провели акцию для автомобилистов и пешеходов
Половина омичей платит безналичкой в маршрутках