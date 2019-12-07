2019-12-07T08:06:32+03:00
Происшествия

Омич в Крыму украл из дома нового знакомого 350 тысяч

Все деньги он прокутил
Станислав МУХИН
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Омич украл крупную сумму денег.Омич украл крупную сумму денег.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бесславно закончилась только начавшаяся дружба между омичом и жителем Крыма. Оба познакомились на одном из рынков Севастополя, куда сибиряк приехал отдыхать. Крымчанину показалось, что новый знакомый очень интересный собеседник, поэтому пригласил его в гости. Там мужчины крепко выпили. Захмелевший хозяин начал хвастать, что у него в барсетке лежат 350 тысяч рублей. И сильно пожалел об этом.

Как рассказали в пресс-службе полиции Севастополя, сибиряк дождался, когда хозяин квартиры уснет. После этого он взял деньги и скрылся. Пропажу 350 тысяч обнаружила вернувшаяся с работы жена крымчанина. Они обратились в полицию.

На след 39-летнего омича вышли через несколько дней. К этому моменту он уже потратил на развлечения и выпивку почти все деньги. Воришку задержали и завели на него уголовное дело. В Крыму омичу придется остаться гораздо дольше запланированного времени. Ему грозит до 6 лет тюрьмы за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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