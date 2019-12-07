2019-12-07T06:55:21+03:00
Происшествия

В Омске искали 12-летнего подростка, уехавшего за рулем машины отца

Мальчик испугался, что его накажут
Станислав МУХИН
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Ребенок испугался гнева отца.Ребенок испугался гнева отца.
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Необычная поисковая операция развернулась в Омске 6 декабря. Там искали 12-летнего мальчика, который скрылся за рулем машины отца в Старом Кировске. Мальчик незаметно взял из гаража ВАЗ-2106. Но когда понял, что отец обнаружил пропажу авто, скрылся на нем. Ребенок испугался наказания.

После того, как ребенок несколько часов не возвращался домой, объявили его поиски. Десятки добровольцев и полицейских искали 12-летнего подростка на машине. В итоге около 20 часов вечера похожую по приметам машину обнаружили на пустыре по улице 1-я Казахстанская сотрудники полиции. Рядом с ней был пропавший мальчик. Ребенка доставили домой. Ему предстоит серьезный разговор с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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