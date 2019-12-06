В Калачинске перед установкой главной елки ею подмели улицы города

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-06T14:54:56+03:00

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Необычное видео в Калачинске снял один из местных депутатов. Виталий Поддубный стал свидетелем транспортировки главной елки, которую в городе должны были установить на площади. Способ доставки местные власти выбрали очень оригинальный. Вместо того, чтобы погрузить ее на машину, чиновники решили привезти ее волоком. На кадрах видно, что елка прицеплена к ковшу К-700, и ее тащат по земле. Таким образом, пока дерево доставили до центральной площади, ветками подмели все улицы.

- О, елку тащат, - говорит на ролике депутат и заливается смехом.

Местных чиновников, видимо, такой способ транспортировки елки не смутил. Уцелело ли дерево и привезли ли его к месту назначения целым, неизвестно. Местные власти пока никак не комментируют видео.

Главной елкой Калачинска подмели улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU