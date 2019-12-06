Начальник Управления Росгвардии по Омской области побывал на расширенном заседании военного совета в Новосибирске

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-06T14:16:18+03:00

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В Новосибирске под председательством командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковника Виктора Стригунова прошло расширенное заседание военного совета оперативно-территориального объединения, которым завершился оперативный сбор руководящего состава округа.

– Личным составом округа качественно и на высоком организационном уровне выполнены задачи по обеспечению усиленных мер безопасности при проведении ряда крупных мероприятий. Среди них Всемирная зимняя универсиада в городе Красноярске, российский этап Международного ралли «Шелковый путь», Красноярский экономический форум и форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в городе Омске, – подчеркнул командующий.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

С положительной стороны была отмечена работа личного состава по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территориях Иркутской области и Красноярского края, пресечению незаконной добычи природных ресурсов в Красноярском и Алтайском краях, Новосибирской, Иркутской, Омской и Кемеровской областях, Республиках Хакасия и Тыва, а также других крупных общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий.

В своем выступлении заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Александр Бутин высоко оценил работу ведомства. Особо он отметил действия личного состава Сибирского округа во время ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

– В аппарате полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе мы очень хорошо знаем, как вы умеете действовать при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Как вы организованно, в составе оперативной группы, приступили к оказанию помощи населению Иркутской области. Вы одна из самых быстро создаваемых, маневренных группировок, которая в кратчайшие сроки пришла на помощь гражданскому населению, – отметил Александр Бутин.

В завершение работы военного совета командующий Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Виктор Стригунов определил основные задачи и направления по совершенствованию служебно-боевой деятельности на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU