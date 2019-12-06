2019-12-06T13:42:49+03:00
Происшествия

Омич продал украденный снегокат полицейским и пожалел об этом

Воришку вычислили по сайту бесплатных объявлений
Станислав МУХИН
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Санки оставила мама малыша около магазина.Санки оставила мама малыша около магазина.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Неосмотрительность омички стоило ей детского снегоката. Его украли, когда она оставила санки около входа в супермаркет на Бульваре Зеленый. Женщина пошла в полицию. Ущерб оценили в 3 500 рублей.

Почти в тот же день на сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже таких же в точности санок. На сделку с продавцом пришли сотрудники полиции. Они-то и задержали воришку, который хотел получить за украденные санки 1000 рублей. Им оказался безработный 48-летний омич. В отделении он сказал, что ему срочно понадобились деньги.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, на воришку завели уголовное дело. За кражу ему грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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