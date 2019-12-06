Половина омичей платит безналичкой в маршрутках

СЕГОДНЯ 10:29 2019-12-06T10:29:06+03:00

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В Омске подвели итоги введения безналичной системы оплаты проезда. Наличные деньги из общественного транспорта постепенно уходят. Горожанам новшество понравилось, хоть нередко с водителями и возникают конфликтные ситуации. В планах властей создание единого оператора, управляющего всем рынком пассажирских перевозок в городе.

- С начала года доля безналичных платежей выросла в муниципальном транспорте с 37 до 72 процентов, в частном – до 56 %. В этом году уже запустили пилотный проект по переводу на брутто-контракты. Пытаемся навести порядок на рынке пассажирских перевозок, понимаем необходимость единого оператора, – сообщил губернатор Александр Бурков во время руководством госкорпорации ВЭБ.РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU