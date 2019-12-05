Житель Омской области пытался изнасиловать бывшую сожительницу на глазах у ее отца
Видимо, от навязчивого бывшего любовника, 39-летнюю жительницу Седельниковского района может спасти только тюрьма. Туда ее экс-возлюбленный имеет все шансы вернуться уже в ближайшее время.
– По предварительным данным, между бывшими сожителями сложились неприязненные отношения, 4 декабря днем ранее судимый, в том числе за изнасилование, сожитель, находившийся в сильной степени алкогольного опьянения, пришел домой к сожительнице и пытался ее изнасиловать, но этому помешал ее престарелый отец, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 131 УК РФ (изнасилование). Кроме того, в отношении сожителя по заявлению женщины и ее отца в органах полиции расследуются уголовные дела об угрозе убийством и грабеже.
ИСТОЧНИК KP.RU