2019-12-05T14:31:06+03:00
Общество

«Волшебником может стать каждый»: Омичей просят устроить новогоднее чудо для пациентов хосписа

Для удобства можно прямо онлайн выбрать и оплатить подарок из списка
Анна МИКУЛА
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Фото: обнимаянебо.рфФото: обнимаянебо.рф
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Омичей приглашают поучаствовать в добром деле и помочь сделать жизнь пациентов хосписа хоть немного радостней. Фонд «Обнимая небо» объявил о сборе новогодних подарков для таких людей.

– Давайте с нами! Ведь это так здорово – на время стать добрым волшебником и подарить радость тяжелобольным людям, – говорится в сообщении фонда. – Вот перечень того, что можно подарить: мягкие носки (без тугих резинок), обычные подушки, пушистые полотенца и пледы, красивые кружки, поильники, уходовая косметика (крема для рук, жидкое мыло, гигиеническая помада, присыпки), вкусные чаи или кофе, мандарины, открытки с поздравлениями.

Подарки с радостью примут по адресу: ул. Спартаковская, 3 (с понедельника по четверг с 10 до 17 часов). Для удобства также можно выбрать и оплатить подарки из списка, размещенного на сайте фонда. Ознакомиться с перечнем можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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