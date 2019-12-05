Омская область побила рекорд по убыли населения в СФО
Новосибирскстат подготовил данные о миграционной убыли населения в сибирских городах-миллионниках. Омская область оказалась на нерадостном первом месте по этому показателю.
Согласно только официальным подсчетам, с января по сентябрь из региона уехали 45 355 человек, приехали 36 845. соответственно за девять месяцев 2019 года стало на 8 510 местных жителей меньше.
На втором месте с большим отрывом находится Красноярский край (минус 3 719 человек), далее идут Иркутская (-1684) и Кемеровская (-1 220) области.
А вот лидером по миграционному приросту стала Новосибирская область, она увеличилась сразу на 7 078 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU