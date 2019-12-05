2019-12-05T13:59:30+03:00
Общество

Омская область побила рекорд по убыли населения в СФО

За 9 месяцев регион покинули более 45 тысяч человек
Анна МИКУЛА
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По традиции, омичи чаще всего уезжают в Москву и Санкт-Петербург.По традиции, омичи чаще всего уезжают в Москву и Санкт-Петербург.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новосибирскстат подготовил данные о миграционной убыли населения в сибирских городах-миллионниках. Омская область оказалась на нерадостном первом месте по этому показателю.

Согласно только официальным подсчетам, с января по сентябрь из региона уехали 45 355 человек, приехали 36 845. соответственно за девять месяцев 2019 года стало на 8 510 местных жителей меньше.

На втором месте с большим отрывом находится Красноярский край (минус 3 719 человек), далее идут Иркутская (-1684) и Кемеровская (-1 220) области.

А вот лидером по миграционному приросту стала Новосибирская область, она увеличилась сразу на 7 078 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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